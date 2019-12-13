Война: началась Городокская наступательная операция. Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Хроника 1941-1945 гг
Москва, 13 декабря, 2019, 03:00 — ИА Регнум.
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 13 декабря: началась Городокская наступательная операция.
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13 декабря 1943 года началась Городокская наступательная операция войск 1-го Прибалтийского фронта. Цель — ликвидация так называемого Городокского выступа с последующим наступлением на витебском направлении.
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