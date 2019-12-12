Красноярск, 12 декабря, 2019, 11:21 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Александр Усс встретился с известным российским боксером Денисом Лебедевым. Как сообщили ИА REGNUM 12 декабря в краевой администрации, Лебедев проведёт в Красноярске бой за вакантный титул чемпиона по версии WBC Silver.

Вадим Кофман, Krskstate.ru Боксёр Денис Лебедев

В Красноярске для именитого боксёра организовали тренировку в спорткомплексе «Сопка». Усс поблагодарил спортсмена за проведение боя в столице края.

«Здесь много ваших родных, и Сибирь вам не чужая. Я надеюсь, что благодаря этому бою бокс в Красноярском крае поднимется на новый уровень», — сказал губернатор Лебедеву.

Спортсмен в ответ подчеркнул, что в его жилах «бежит» сибирская кровь, и он «на многое готов» ради популяризации своего спорта.

В завершение встречи Денис Лебедев пригласил Александра Усса на свой бой.

Напомним, бой за вакантный титул чемпиона по версии WBC Silver между южноафриканским боксёром Табисо Мчуну и Денисом Лебедевым состоится 21 декабря во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина. На счету российского боксёра 32 победы, в том числе 23 нокаутом.

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