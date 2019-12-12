Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Михаил Синельников
Москва, 12 декабря, 2019, 11:04 — ИА Регнум. Передача CLXII, где в гостях известный литератор — Михаил Синельников. Несмотря на технические огрехи записи (по вине ведущего), перед нами интереснейший живой разговор с гостем не только как с одним из крупных писателей, но и как с человеком, который издаёт важнейшую отечественную поэтическую антологию. А что касается лишнего эха… В каком-то смысле поэзия и есть затянувшееся эхо первозданного слова.
Иван Шилов ИА REGNUM
Мансарда
Личный архив Михаила Синельникова
Михаил Синельников