Вашингтон, 12 декабря, 2019, 10:46 — ИА Регнум. В сети опубликовали первые фотографии нового Cadillac Escalade с огромной решёткой радиатора. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

CarsWeek Cadillac Escalade новой генерации

Судя по фото внешний вид модели будет напоминать новые модели Chevrolet Tahoe и Saburban. При этом у Cadillac Escalade не будет вертикальной передней оптики, а линии обвода кузова будут более плавными. Также от Chevrolet Tahoe и Saburban новинка будет отличаться оформлением передней части.

Горизонтальные «прутья» щита решётки радиатора заменит большое количество чешуек, а фары из вертикального положения перейдут в горизонтальное.

По имеющейся информации, новый Escalade построят на платформе T1XX, которая использовалась при создании Chevrolet Silverado. Также отмечается, что вместо заднего неразрезного моста будет установлена многорычажка. Ожидается, что пневмоподвеска появится в перечне стандартного оборудования.

Вполне возможно, что в моторной линейке останется атмосферный двигатель V8 6.2. Кроме того, в гамму агрегатов войдут: мотор от Corvette, дизельная рядная «шестёрка» Duramax рабочим объёмом 3 л, битурбомотор V6 3.0 от седана CT6, гибридные и полностью электрические силовые агрегаты.

Напомним, в связи с прекращением производства седана Cadillac CT6 в Соединённых Штатах американский производитель машин класса «люкс» Cadillac решил сократить 814 сотрудников. При этом в компании заверили, что работникам будут предлагаться альтернативные рабочие места.

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