Калуга, 12 декабря, 2019, 10:59 — ИА Регнум. Делегация Калининградской областной думы в Калужскую область встретилась со спикером и депутатами калужского областного парламента. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области.

Zskaluga.ru На встрече двух делегаций был представлен инвестиционный потенциал Калужской области

На встрече двух делегаций был представлен инвестиционный потенциал Калужской области. Регион занимает первое место в стране по объемам производства продукции обрабатывающих производств на душу населения. Кроме того, в Национальном рейтинге инвестиционного климата Калужская область по итогам 2018 года занимает четвёртое место. В области на сегодняшний день создано 12 индустриальных парков и две площадки особой экономической зоны, где представлены 11 кластеров, в числе которых автомобилестроительный, фармацевтический, агропромышленный, образовательный. С 2006 года открыто 114 новых предприятий. В области построен логистический центр Freight Village Kaluga — опорный терминал при распределении грузопотоков из Москвы. Калининградцы предложили использовать эти возможности для сотрудничества регионов в экономической сфере.

«Замечательно, что визит в Калугу состоялся, я надеюсь на укрепление связей. Между нашими регионами налажено прямое авиасообщение. Мы приглашаем калужан посетить Калининградскую область, и думаю, что посещение калужского региона будет интересно для наших жителей. У нас есть хорошая программа «Мы — россияне», — заявила председатель Калининградской областной думы Марина Оргеева.