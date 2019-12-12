Красноярск, 12 декабря, 2019, 10:29 — ИА Регнум. С начала декабря 2019 года в Красноярском крае выявили три случая незаконной заготовки пихт и елей. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 декабря в краевом министерстве лесного хозяйства.

Пресс-служба министерства лесного хозяйства Красноярского края Срубленные новогодние деревья

В регионе продолжается сезон заготовки хвойных деревьев к новогодним праздникам. Леса и автодороги края усиленно патрулируют с конца ноября.

Три нарушения зафиксировали в Большемуртинском, Емельяновском и Манском районах. Всего злоумышленники вырубили более 3,5 тыс. деревьев. Проводится расследование.

Как уточнили в минлесхозе края, самостоятельная заготовка новогодних деревьев запрещена. По закону их могут заготавливать предприниматели по результатам открытого аукциона, лесничества, а также арендаторы лесных участков. Делать это можно в определённых местах, подлежащих расчистке.

Штрафы за незаконную рубку новогодних елей для граждан составляют от 3 тыс. до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тыс. рублей, для юрлиц — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. Если ущерб превысит 5 тыс. рублей, нарушителям грозит уголовная ответственность.

С 16 декабря в регионе стартуют рейды по ёлочным базарам.

Как сообщало ИА REGNUM, десятки ёлочных базаров откроются в Томске.