Смоленск, 12 декабря, 2019, 10:13 — ИА Регнум. Губернатор Смоленской области Алексей Островский заявил об увольнении директора регионального Фонда капитального ремонта. Решение было принято во время встречи с жителями дома №52 по улице Лавочкина в Заднепровском районе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона 12 декабря.

Пресс-служба администрации Смоленской области Капитальный ремонт

Глава региона лично проинспектировал ход работ по проведению капитального ремонта, в связи с многочисленными жалобами жителей. В доме №52 на улице Лавочкина на 2019 год был запланирован ремонт крыши. Согласно заключенному контракту, работы по ее замене должны были завершить в начале сентября, однако они ведутся до сих пор. Глава региона поддержал возмущение жителей, назвав работу регионального Фонда капремонта безобразной.

Заместитель губернатора Геннадий Наумов пояснил, что причина срыва сроков в том, что «тот пул подрядчиков, который работает на территории области, достаточно немногочислен. Как результат — подрядные организации берут на себя слишком большие обязательства, которые не могут исполнить. А Фонд капитального ремонта позволяет им это делать».

»Такой незначительный пул компаний, которые выполняют у нас капитальный ремонт многоквартирных домов, свидетельствует о возможном сговоре с руководством профильного Департамента, а также осознанном ограничении компаний, желающих участвовать в данной работе. Есть опасения, что все эти годы деньги Фонда могли выводиться на счета других компаний, которые потом, якобы, просто исчезали. Вижу в этом признаки коррупции», — отметил губернатор, поручив заместителю подготовить обращения в адрес руководства УФСБ, следственного управления, прокуратуры, УМВД, Пожарно-спасательного центра с просьбой провести проверки работы Фонда капремонта.

«Основные вопросы проверки: первое — каким образом составлялась Программа ремонта и определялась очередность ремонта многоквартирных жилых домов. Второе — насколько справедливо и объективно определялись подрядные организации и нет ли факта незаконного ограничения участия тех или иных организаций в процедуре получения подрядов. Третье — насколько прозрачно и в соответствии с документацией закупались материалы для проведения ремонта многоквартирных жилых домов. Четвертое — не выводились ли бюджетные деньги, а также деньги Фонда на счета «левых» юридических лиц или в адрес индивидуальных предпринимателей для обналичивания», — подчеркнул губернатор.

«Действующего генерального директора Фонда немедленно увольняйте, назначайте на его место или временно исполняющего обязанности или предлагайте мне иную кандидатуру. Но с сегодняшнего дня весь этот беспредел должен прекратиться», — сказал Островский.

Добавим, что сегодня региональная программа капитального ремонта, рассчитанная на период до 2043 года, включает в себя более 6,4 тысячи многоквартирных домов (МКД). За 2014−2018 годы было отремонтировано около 800 домов. Общая стоимость работ составила порядка 2,8 млрд рублей. В 2019 году ремонт должен был быть проведён в 290 домах, но завершён лишь на 170 объектах.