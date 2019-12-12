Ярославль, 12 декабря, 2019, 09:54 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов потребовал не ухудшать транспортное обслуживание жителей региона в ходе «оптимизации» межмуниципальных и пригородных маршрутов. Такое заявление он сделал на заседании правительства региона 11 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Заседание правительства Ярославской области

Новая схема движения заработает с начала 2020 года. Как ранее сообщало ИА REGNUM, она уже вызвала недовольство жителей населенных пунктов, где ряд маршрутов пропадут.

«Конечно, транспорт должен работать с максимальной загрузкой, и в ходе оптимизации необходимо увеличить количество рейсов на востребованных направлениях, — сказал губернатор Дмитрий Миронов. — В то же время нельзя допустить, чтобы новая система движения ухудшила транспортную доступность отдаленных районов области. Хочу напомнить руководителям, курирующим работу общественного транспорта, о персональной ответственности за организацию бесперебойной перевозки пассажиров, своевременное решение возникающих в автотранспортных предприятиях проблем и конфликтных ситуаций. Нельзя допускать, чтобы из-за чьей-то нерасторопности страдали жители области».

Губернатор также подчеркнул важность своевременного информирования людей о грядущих изменениях в движении транспорта, а также необходимость обратной связи с жителями по этому важному вопросу, о чем ранее писало ИА REGNUM.

В правительстве Ярославской области сообщили, что одновременно с изменениями маршрутной сети будут ужесточены требования к перевозчикам. Автобусы на момент начала работы должны быть не старше трех лет. Обязательно наличие видеонаблюдения, электронного маршрутоуказателя, системы пожаротушения двигателя, речевого информатора остановок. Также утверждена необходимость оборудования салонов системами для маломобильных групп граждан и использования единой цветографической схемы окраски автобусов.