Переславль-Залесский, Ярославская область, 12 декабря, 2019, 09:27 — ИА Регнум. Депутаты фракции «Справедливая Россия» в городской думе Переславля-Залесского Ярославской области отказались голосовать за принятие бюджета 2020 года. Такое решение они приняли на заседании фракции 11 декабря, сообщил в социальных сетях лидер городского отделения партии Сергей Хабибулин.

Переславль-Залесский

Депутаты приняли открытое обращение к главе города. В нем они говорят, что проект бюджета не развивает город.

«Представленные цифры и показатели говорят только о том что надо ещё туже затянуть пояса и якобы жить по средствам. А на самом деле такой бюджет объединенного городского округа приведет и город и село в ещё большую долговую яму и развал всего. А ведь при объединении города и района говорилось о том что объединившись мы будем жить лучше и объединение пойдет на пользу и горожанам и сельским жителям. По факту стало только хуже. Именно жителям, а не администрации. Для вас наверное стало лучше, каждый зам получил по персональному автомобилю, закупаете для себя любимых новые авто, и это в то время, когда долги подрядчикам не выплачиваются годами, ремонтов в организациях управления образования нет, последний бассейн в 6 школе закрыт и денег на его ремонт не закладывается, а уж про новый бассейн сказки мы слушаем последние три года», — говорится в обращении справедливороссов.

Депутаты назвали проект бюджета «бюджетом стагнации». Целью документа они видят «оптимизацию» и «целенаправленное уничтожение всего и вся в городе». Если к справедливороссам присоединятся коммунисты, принятие бюджета Переславля на 2020 год может быть сорвано.