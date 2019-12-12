Стокгольм, 12 декабря, 2019, 09:20 — ИА Регнум. На тестах в Швеции фотошпионам удалось заснять прототип полностью электрического кроссовера BMW iX2. Снимки автомобиля размещены на сайте Motor1.

Motor1 Электрический кроссовер BMW iX2

По имеющейся информации, электрокар получит электрическую установку пятой генерации, а также большой запас хода.

Внешний вид замеченного прототипа похож на будущую модель X2 xDrive 25e. При этом наклейки «Hybrid Test Vehicle», которые были на прототипах плагин-гибридного исполнения модели X2, на BMW iX2 были заменены наклейками «Electric Test Vehicle».

Стоит отметить, что у тестовой машины были две топливные крышки, что и у плагин-гибридной модели X2. Противотуманные фонари у серийной версии модели, скорее всего, будут интегрированы в фары.

Информацию о силовой установке бренд пока не раскрывает. Однако ожидается, что электрическая версия кроссовера X2 будет снабжена электрическим мотором BMW пятой генерации. Этот же двигатель потом установят в SUV iX3, седан i4 и еще один SUV iNext.

Напомним, инженеры BMW двигаются в направлении электрификации всего модельного ряда компании, а от использования ДВС автопроизводитель полностью откажется.

Напомним также, что из-за подорожания в РФ утилизационного сбора в 2020 году компания BMW Group Россия планирует поднять стоимость почти всех своих моделей на 2% с 1 января 2020 года.

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