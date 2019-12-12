Берлин, 12 декабря, 2019, 08:49 — ИА Регнум. В сети появились фотографии электро-универсала Porsche Taycan Cross Turismo. Снимки размещены на сайте Motor1.

CarsWeek Электро-универсал Porsche Taycan Cross

На фото прототип либо покрыт тонкой камуфляжной пленкой, либо вовсе ее не получил. О том, что на снимке электрическая версия можно понять по квадратным передним фарам.

На фото можно разглядеть, что автомобиль имеет небольшой уклон крыши, как у модели Panamera Sport Turismo. Однако, в отличие от Panamera, боковое стекло Taycan Cross Turismo получило небольшой изгиб в задней части.

Также на авто можно отметить хромированную окантовка вокруг окон. Что же касается остальных частей электрокара, то их дизайн схож с электроседаном Taycan.

Большая загадка на данный момент заключается в том, сколько же километров может проехать Porsche Taycan Cross Turismo на полностью заряженных аккумуляторах, поскольку дополнительная масса и другое аэродинамическое сопротивление будут всячески снижать этот показатель.

Официальная премьера новинки состоится, скорее всего, во втором полугодии 2020 года.

Напомним, в конце ноября Motor1 опубликовал фото с тестов в Арктике Porsche 911 Targa с мягкой крышей.

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