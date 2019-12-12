Омск, 12 декабря, 2019, 03:18 — ИА Регнум. Сибирские владения Деда Мороза начали свою работу в Большереченском районе Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Omskportal.ru Сибирские владения Деда Мороза в Омской области

Сказочная усадьба распахнёт свою двери с 15 декабря по 31 января в музее-заповеднике «Старина Сибирская».

Добрый волшебник и его помощники ждут в гости и детей, и взрослых.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московском зоопарке откроется почта Деда Мороза.