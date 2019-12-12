Якутск, 12 декабря, 2019, 03:24 — ИА Регнум. Национальное бюро кредитных историй на основании данных 4 тыс. кредиторов, определило топ-30 регионов с высокими объёмами выдачи кредитных карт. Якутия вошла в тройку лидеров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Hloom Templates Кредитные карты

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«В январе-октябре 2019 года самый большой средний размер лимитов по выданным кредитным картам в регионах РФ отмечен в Москве (98,3 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (76,2 тыс. руб.), Якутия (74,5 тыс. руб.)», — подвели итог аналитики.

По мнению генерального директор НБКИ Александра Викулина, снижающийся уровень просроченной задолженности по кредитным картам позволяет банкам постепенно увеличивать средний размер «карточных» лимитов».

Как сообщало ИА REGNUM, в России в январе-октябре 2019 года средний размер лимита по кредитным картам составил 57,1 тыс. рублей.