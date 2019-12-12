Нью-Йорк, США, 12 декабря, 2019, 03:36 — ИА Регнум. Воздержаться от новых и ракетных испытаний и создать пространство для диалога призвал КНДР постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Об этом сообщает РИА Новости.

Stefan Krasowski Северокорейская ракетная установка

«Мы должны предоставить возможность и пространство для диалога», — сказал Небензя.

Напомним, переговоры США и КНДР по денуклеаризации прошедшие в октябре зашли в тупик. Представители переговорной группы КНДР покинули встречу заявив, что США «пришли с пустыми руками». После этого власти КНДР выдвинули ультиматум — либо, до конца этого года США предложат КНДР гарантии безопасности, либо переговоры будут закрыты.