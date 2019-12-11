Москва, 12 декабря, 2019, 02:00 — ИА Регнум. Продуманным маркетинговым ходом назвали показ первых трёх серий украинского сериала «Слуга народа» в пресс-службе канала. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Анонсирование и показ первых трёх серий сериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в эфире телеканала ТНТ было продуманным маркетинговым ходом ТНТ и крупной платной платформы, на которой первый сезон сатирической комедии будет доступен с 12 декабря», — говорится в сообщении пресс-службы канала.

Таким образом канал рассчитывал повысить узнаваемость платной платформы среди своей аудитории.

Напомним, 11 декабря на телеканале ТНТ стартовал показ украинского сериала «Слуга народа», в котором главную роль исполнил нынешний президент Украины Владимир Зеленский.