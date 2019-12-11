Вашингтон, 12 декабря, 2019, 01:53 — ИА Регнум. Законопроект, который обяжет госсекретаря США определиться в вопросе, является ли Россия страной — спонсором терроризма, 11 декабря был одобрен комитетом по иностранным делам Сената Конгресса США. Об этом сообщила журналистам директор по связям с общественностью и прессой председателя комитета Сюзанна Рэсс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Во всём виноваты русские

В случае если Сенат проголосует за данный законопроект, у главы внешнеполитического ведомства США будет 90 дней на представление законодателям однозначного решения по этому вопросу.

Также в одобренном комитетом проекте фигурирует вопрос о возможном объявлении иностранными террористическими организациями вооруженных формирований на востоке Украины, которые, как утверждается, поддерживаются Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в список стран — спонсоров терроризма Госдепартаментом США включены Иран, КНДР, Сирия и Судан.