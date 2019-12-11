Вашингтон, 12 декабря, 2019, 00:43 — ИА Регнум. Сбой, который произошел в работе социальной сети Facebook, стал причиной жалоб пользователей из нескольких стран. Об этом 11 декабря говорят данные сервиса Downdetector.

Ошибка Facebook

Нарушение функционирования соцсети началось примерно в 23:53 по московскому времени. Сбой затронул жителей США, Австралии, ряда стран Европы. Большинство пользователей (около 41%) не могут зайти в свою учётную запись. Примерно 38% жалуются на полную неработоспособность сети.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря были зафиксированы проблемы в работе социальной сети Instagram, с которыми столкнулись пользователи из США, Латинской Америки, ряда стран Европы. В России жалобы поступали в большей степени от жителей Санкт-Петербурга.