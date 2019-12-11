Ярославль, 11 декабря, 2019, 19:07 — ИА Регнум. Агентство по муниципальному заказу ЖКХ города Ярославля приняло работы по «содержанию снежной свалки» в Красноперекопском районе в ноябре 2019 года. Снега в ноябре фактически не было, однако работы оценены в 638 тысяч рублей. Сведения о принятых работах содержатся в акте принятых работ за ноябрь, документ размещен на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

Как следует из акта, один день содержания снежной свалки обходится бюджету города в 22 тысячи рублей. Всего подрядчик «содержал» свалку в течение 29 рабочих дней. При этом в акте отсутствуют сведения о работах по вывозу снега с улиц города. Он и не вывозился, высота снежного покрова была небольшой, и техника всего лишь сгребала снег к обочинам, где он и таял.

Подрядчиком по уборке улиц города является муниципальное предприятие «Городское спецавтохозяйство». Контракт с ним заключен на два года. Ранее жители города неоднократно жаловались на ухудшение содержания улиц в 2019 году. Многие дороги покрылись слоем грязи, а техника на них выходит крайне редко. Между тем, как следует из карточки контракта на портале госзакупок, муниципальное агентство исправно принимает у муниципального предприятия работы по «содержанию улично-дорожной сети». Не происходит ли так, что бюджетные деньги платятся за фактически не сделанные работы муниципальному «Спецавтохозяйству», а затем уходят многочисленным субподрядчикам? Возможно, ответ на этот вопрос стоит поискать компетентным органам.