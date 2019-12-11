Калуга, 11 декабря, 2019, 19:03 — ИА Регнум. Сегодня, 11 декабря, накануне Дня Конституции в Калуге прошёл очередной этап акции «Я — гражданин России». Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, паспорта граждан Российской Федерации были вручены 14 молодым калужанам.

Пресс-служба Городской думы Калуги Паспорта граждан РФ вручены 14 молодым калужанам

В торжественной церемонии приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, заместитель городского головы Юрий Моисеев и начальник УМВД России по городу Калуге Вадим Мартынов.

«Сегодня в вашей жизни произошло знаменательное событие, вам вручён самый важный документ — паспорт гражданина России, — обратился к ребятам Александр Иванов. — Уверен, что все вы станете достойными гражданами нашей страны. Теперь главное для вас это хорошо учиться, получить образование, выбрать профессию и свой путь в жизни. Надеюсь, что все вы останетесь в Калуге и своими успехами прославите родной город».

Юрий Моисеев и Вадим Мартынов также поздравили юных калужан и пожелали им дальнейших успехов. Юноши и девушки принесли торжественную клятву гражданина России, пообещав своей учебой, трудом и делами укреплять авторитет и доброе имя Калуги и России.

Поздравили участников церемонии и воспитанники центра «Созвездие», подготовившие концертную программу.