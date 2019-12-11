Тамбовщина — в числе лучших по вовлечению населения в занятия спортом
Тамбов, 11 декабря, 2019, 19:02 — ИА Регнум. Вице-премьер России Ольга Голодец на итоговой коллегии Министерства спорта России отметила Тамбовскую область как один из лучших регионов по вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.
Сегодня, 11 декабря, в Москве заместитель председателя правительства России Ольга Голодец и министр спорта РФ Павел Колобков провели итоговую коллегию ведомства, где были рассмотрены актуальные вопросы подготовки спортивного резерва, формирования календарного плана Министерства спорта на 2020 год и другие. В ней принял участие начальник управления по физической культуре и спорту области Михаил Белоусов.
Открывая мероприятие, Ольга Голодец подчеркнула важность вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом. Она отметила Тамбовскую область как один из лучших регионов по этой работе. Согласно статистике за 2018 год, на Тамбовщине физической культурой и спортом организованно занимаются 46,5% населения. Это является одним из самых высоких показателей в стране. Для сравнения, в среднем по России этот показатель ниже — 39,8%.
Тамбовская область активно включилась в реализацию федерального проекта «Спорт — норма жизни», который является частью нацпроекта «Демография». Благодаря ему через пять лет, к 2024 году, доля тамбовчан, ведущих здоровый образ жизни, систематически занимающихся физкультурой и спортом, должна составить 55% (около 528 тыс. человек).
В 2019 году объем финансирования федерального проекта «Спорт — норма жизни» в Тамбовской области составляет 168,8 млн рублей, из них 118,2 млн рублей выделены из федерального бюджета.
На выделенные средства приобретено различное спортивное оборудование для спортшкол и спортивных объектов региона, в том числе комплекты покрытия для легкоатлетических беговых дорожек для стадиона имени В. М. Боброва в Моршанске и стадиона «Факел» в райцентре Первомайский, комплект искусственного покрытия для футбольного поля, расположенного в селе Красносвободное Тамбовского района.
Построено футбольное поле с искусственным покрытием на стадионе «Факел» в райцентре Первомайский, а также спортивная площадка в селе Красносвободное Тамбовского района. Оборудованы десять малых спортивных площадок для центров тестирования ГТО. Заканчивается строительство пришкольного стадиона с искусственным покрытием в селе Новоникольское Мичуринского района.