Тамбов, 11 декабря, 2019, 19:02 — ИА Регнум. Вице-премьер России Ольга Голодец на итоговой коллегии Министерства спорта России отметила Тамбовскую область как один из лучших регионов по вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Начальник управления по физической культуре и спорту области Михаил Белоусов

Сегодня, 11 декабря, в Москве заместитель председателя правительства России Ольга Голодец и министр спорта РФ Павел Колобков провели итоговую коллегию ведомства, где были рассмотрены актуальные вопросы подготовки спортивного резерва, формирования календарного плана Министерства спорта на 2020 год и другие. В ней принял участие начальник управления по физической культуре и спорту области Михаил Белоусов.

Открывая мероприятие, Ольга Голодец подчеркнула важность вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом. Она отметила Тамбовскую область как один из лучших регионов по этой работе. Согласно статистике за 2018 год, на Тамбовщине физической культурой и спортом организованно занимаются 46,5% населения. Это является одним из самых высоких показателей в стране. Для сравнения, в среднем по России этот показатель ниже — 39,8%.

Тамбовская область активно включилась в реализацию федерального проекта «Спорт — норма жизни», который является частью нацпроекта «Демография». Благодаря ему через пять лет, к 2024 году, доля тамбовчан, ведущих здоровый образ жизни, систематически занимающихся физкультурой и спортом, должна составить 55% (около 528 тыс. человек).

«При активной поддержке главы администрации Тамбовской области Александра Валерьевича Никитина развивается инфраструктура для массового спорта, строятся спортивные объекты в районах, небольших населенных пунктах. Только в 2019 году велось строительство 20 различных объектов. Мы проводим большое количество мероприятий, в которых могут принимать участие не профессиональные спортсмены, а обычные жители, ведущие здоровый образ жизни», — считает начальник управления по физической культуре и спорту области Михаил Белоусов, отмечая, что такие мероприятия «становятся все более популярными, массовыми» и «спорт действительно является образом жизни у большого количества людей» .

В 2019 году объем финансирования федерального проекта «Спорт — норма жизни» в Тамбовской области составляет 168,8 млн рублей, из них 118,2 млн рублей выделены из федерального бюджета.

На выделенные средства приобретено различное спортивное оборудование для спортшкол и спортивных объектов региона, в том числе комплекты покрытия для легкоатлетических беговых дорожек для стадиона имени В. М. Боброва в Моршанске и стадиона «Факел» в райцентре Первомайский, комплект искусственного покрытия для футбольного поля, расположенного в селе Красносвободное Тамбовского района.

Построено футбольное поле с искусственным покрытием на стадионе «Факел» в райцентре Первомайский, а также спортивная площадка в селе Красносвободное Тамбовского района. Оборудованы десять малых спортивных площадок для центров тестирования ГТО. Заканчивается строительство пришкольного стадиона с искусственным покрытием в селе Новоникольское Мичуринского района.