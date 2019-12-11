На Тамбовщине в рамках нацпроекта открылись первые модельные библиотеки
Тамбов, 11 декабря, 2019, 18:56 — ИА Регнум. В тамбовских селах в рамках национального проекта «Культура» приняли первых посетителей две первые модельные библиотеки, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.
Благодаря национальному проекту «Культура», в селах Коптево и Нижнеспасское Рассказовского района сегодня, 11 декабря, открыли современные культурные центры, оснащенные современной техникой, с качественным комплектованием новой востребованной литературой. На их оснащение, по 5 млн рублей на каждую библиотеку, регион получил дополнительное финансирование в рамках реализации национального проекта.
Коптевская и Нижнеспасская библиотеки стали первыми сельскими библиотеками, переоснащенными в рамках национального проекта «Культура». И сейчас они полностью преобразились и наполнились новым содержанием. Тысячи новых книг, новая стильная мебель, современная техника, компьютеры с выходом в интернет, планшеты, студии для рисования на песке и даже очки виртуальной реальности.
Директор Нижнеспасской сельской библиотеки Надежда Ерофеева признается: от прежнего хранилища книг не осталось и следа, теперь это современный культурный центр, где с удовольствием проводят время местные жители: