Ярославль, 11 декабря, 2019, 18:06 — ИА Регнум. Финансирование национальных проектов в Ярославской области в 2020 году составит 11 млрд рублей (в 2019 — более 9 млрд). Об этом руководители Ярославской областной думы рассказали на встрече с журналистами, посвященной итогам работы заксобрания в уходящем году и принятию бюджета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.yar.ru Руководители Ярославской облдумы

Бюджет региона на 2020 год был принят на заседании 11 декабря.

«В целом доходы областного бюджета на 2020 год составят 77 млрд 700 млн рублей. Бюджет нашего региона — социально ориентированный, это значит, что около 60% составят расходы на социальную сферу, — рассказал председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов. — В бюджете мы сохранили все льготы Социального кодекса, по статьям социальной направленности расходы увеличиваются более чем на 500 млн рублей. Продлены все временные меры социальной поддержки, одна из них — выплата на третьего ребенка семьям, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, — увеличена».

Реализации национальных проектов депутаты областной думы намерены уделить наибольшее внимание. В 2020 году нацпроекты должны существенно улучшить качество жизни в регионе.

«В следующем году должно быть закончено 7 детских садов, которые начаты в этом году, и один новый начат. Из них 4 — в Рыбинске. Расчет на то, что в Рыбинске будет закрыт дефицит мест в детских садах, — рассказал заместитель председателя Ярославской областной думы Сергей Якушев. — В Рыбинске в следующем году будет сдана школа на улице Тракторной, в Ярославле в этом году начнется строительство одной школы (в микрорайоне «Сокол». — ИА REGNUM), и еще одной в следующем году — на Московском проспекте. Если говорить о массовом спорте, то это два ФОКа — в Ярославле и в Ярославском районе — и реконструкция стадиона «Сатурн» в Рыбинске. Увеличивается количество денег на проект «Национальные и качественные автомобильные дороги».

Руководители областной думы рассказали об итогах работы в уходящем году. В числе важнейших депутаты назвали законы о «тихом часе» и о квотировании рабочих мест для подростков.

Кроме того, на заседании 11 декабря ярославские депутаты приняли обращение к Госдуме России, в котором просят запретить торговлю сосательными и жевательными никотиносодержащими смесями. По мнению ярославских парламентариев, нужно внести изменения в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Как рассказал спикер заксобрания Алексей Константинов, употребление таких смесей опасно для здоровья детей, однако они открыто продаются и выглядят как конфеты или жевательная резинка.