Тюмень, 11 декабря, 2019, 17:50 — ИА Регнум. Исследователь из Тюменского государственного университета Сергей Ермилов назвал новый вид панцирных клещей в честь рок-музыканта Виктора Цоя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

Пресс-служба Тюменского государственного университета Клещ Виктор Цой

Сергей Ермилов обнаружил и описал новый вид панцирных клещей Trachyoribates viktortsoii. Результаты его работы опубликованы в журнале Systematic & Applied Acarology.

По словам учёного, в честь известных людей называют звёзды и сорта цветов, детей и домашних любимцев. Дань уважения отдают и учёные-биологи, придумывая обнаруженным новым организмам латинские названия с чьим-нибудь именем.

Паразита черепах, к примеру, назвали в честь Барака Обамы. Разным членистоногим учёные дали имена Леди Гаги, Шакиры, Анжелины Джоли.

У Сергея Ермилова после открытия нового малазийского клеща проявилась признательность к кумиру, чьё творчество многие годы вдохновляет его.