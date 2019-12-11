Киев, 11 декабря, 2019, 16:49 — ИА Регнум. В дискуссии относительно нового соглашения по транзиту российского газа есть сильные аргументы с обеих сторон, заявил на брифинге сегодня, 11 декабря, премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Kmu.gov.ua Алексей Гончарук

Гончарук заявил, что украинская сторона, как это было и раньше, настаивает на досрочном контракте с настолько достаточными объемами, чтобы «гарантировать энергетическую безопасность».

Украинский премьер подчеркнул, что европейские партнеры Киева вполне разделяют такой подход.

Он предположил, что в итоге Киев и Москва выйдут на какую-то договоренность по транзиту.

«Конечно, вопрос, какой будет конкретно это договоренность, об этом говорить сейчас преждевременно. Потому что это вопрос сближения позиций», — отметил Гончарук.

ИА REGNUM напоминает, что накануне глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что у Газпрома есть «несколько нестандартных козырей» в газовых переговорах с Украиной, однако не стал уточнять, о чем идет речь.

Вопрос нового транзитного договора поднимался на двусторонних переговорах Украины и России в рамках «нормандского саммита» в Париже 9 декабря, но никаких конкретных договоренностей стороны не достигли.