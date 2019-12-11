Калуга, 11 декабря, 2019, 11:23 — ИА Регнум. 10 декабря состоялось совместное заседание комитетов Городской думы Калуги под председательством Константина Сотскова. Депутаты рассмотрели во втором чтении проект городского бюджета на 2020 год.

Пресс-служба Городской думы Калуги Бюджет Калуги сохранит социальную направленность

Как сообщает пресс-служба думы, бюджет Калуги сохраняет социальную направленность, расходы на социально-культурную сферу на 2020 год запланированы в объеме 67,9% от общего объема расходов или 7 млрд. 910,9 млн. рублей. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, «Развитие образования» в 2020 году составит 4 млрд. 599,3 млн. рублей.

На реализацию мероприятий программы «Социальная поддержка граждан» планируется выделить из бюджета Калуги 255,4 млн. рублей.

Для финансирования программы планируется предоставление средств областного и федерального бюджета в сумме 1 млрд. 973 млн. рублей.

На капитальный ремонт многоквартирных домов в 2020 году планируется направить 253,4 млн. рублей. 293 миллиона рублей будет выделено на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

На совершенствование и развитие улично-дорожной сети в 2020 году будет направлено 1 млрд. 313,7 млн. рублей. На реализацию подпрограммы «Благоустроенный город» предусмотрено 609,9 млн. рублей. На реализацию «Сохранение историко-архитектурного облика центра города» (Старый город) выделяется 5 миллионов рублей.

На реализацию программы «Формирование современной городской среды» будет выделено 69,3 млн. рублей.

Депутаты внесли ряд предложений, связанных с выделением дополнительных средств на ремонт спортивных площадок и ямочный ремонт дворовых территорий и межквартальных проездов. Планируется использовать для этого средства экономии, полученной в результате проведения конкурсных процедур. Был затронут вопрос благоустройства общественных и дворовых территорий.

Как сообщил депутатам городской голова Дмитрий Разумовский, в 2020 году планируется благоустройство 4 общественных и 35 дворовых территорий. Будет вестись подготовка к благоустройству набережной Яченского водохранилища и Березуевского оврага. Кроме того запланированы масштабные работы по благоустройству улицы Театральной. Также городской голова пообещал депутатам приложить все усилия, для того чтобы найти дополнительные средства на благоустройство дворовых территорий и реализацию программы ремонта подъездов многоквартирных домов. Проект бюджета был одобрен и рекомендован к утверждению Городской думой.