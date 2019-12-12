Москва, 13 декабря, 2019, 00:45 — ИА Регнум. Российская радиолокационная станция «Контейнер» за несколько лет своего функционирования подтвердила предполагавшиеся высокие характеристики и теперь, с 1 декабря сего года, официально поставлена на боевое дежурство. О том, какими важными характеристиками обладает эта станция и почему она делает внезапное нападение противника невозможным, рассказывает обозреватель ИА REGNUMЛеонид Нерсисян.

Mil.ru Приёмная часть загоризонтной радиолокационной станции «Контейнер». Мордовия

Полное название нового радара ВС РФ уже содержит в себе намек на его суперспособности. Загоризонтная радиолокационная станция (ЗГРЛС) 29Б6 «Контейнер» может обнаруживать аэродинамические цели на расстоянии до 2 тысяч (а по другим данным — до 3 тысяч км), причем обнаруживать их, даже если они представляют из себя маломерные радионевидимые объекты. Такие, как БПЛА или «стелсы».

Тем более «Контейнер» способен заблаговременно просигнализировать о массовом запуске крылатых ракет или подозрительных перемещениях крупных соединений военной авиации. С учетом дальности обнаружения, которую обеспечивает этот комплекс, сигнал от «Контейнера» позволяет заранее принять меры по обороне, приведя силы ПВО в полную боевую готовность, и сконцентрировать истребители-перехватчики на опасных направлениях. Таким образом, внезапный массированный удар, выводящий из строя защитные силы России, с введением этой и подобных ей РЛС становится менее вероятным. Аналогов у этого устройства нет, хотя исследования ведутся и в США, и в Европе. На каких же принципах работает этот загоризонтный радар?

Читайте подробности в статье Леонида Нерсисяна «На что способен российский радиолокатор «Контейнер»?».