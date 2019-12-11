Москва, 11 декабря, 2019, 16:05 — ИА Регнум. Госдума может оставить на усмотрение регионов существование кафе-кальянных. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря, об этом сообщил член Совфеда Валерий Рязанский в Госдуме.

Кальяны

«В ходе обсуждения было предложение, и надо его ко второму чтению посмотреть: есть ли необходимость исходя из исторических, ментальных традиций отдать на усмотрение региона решение вопроса о существовании кальянных как таковых», — заявил Рязанский.

По его словам, с точки зрения нынешней редакции законопроекта, кальян и ресторан, кальян и кафе не совместимы.

Госдума в первом чтении обсуждает проект закона, приравнивающий электронные сигареты и кальяны к традиционным сигаретам. На их курение предлагается распространить все запреты, существующие в отношении курения табака.