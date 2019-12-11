Минск, 11 декабря, 2019, 16:02 — ИА Регнум. Общественному сознанию Белоруссии навязывается неграмотный или сумасшедший взгляд — будто бы постсоветская республика после крушения Советского Союза стала независимой и суверенной державой. Об этом пишет белорусский учёный, доктор философских наук, профессорЛев Криштапович в опубликованной изданием «Телескоп» статье «Белорусы против «белорусизаторов».

Цитата из видео на teleskop-by.org Выступление Льва Криштаповича на конференции в Бресте

"Даже с точки зрения здравого смысла и элементарной логики должно быть понятно, что после геополитической катастрофы на постсоветском пространстве образовались не новые независимые государства, а лишь политические осколки, лишённые действительных признаков государственной независимости и самостоятельности. Глупо смешивать политические вывески постсоветских образований, на которых написана их государственность, с их реальным суверенитетом», — отметил философ.

Он провёл исторический экскурс, отметив, как Русь избавилась от внешнего ордынского управления. Как в конце XVIII века «Белоруссия и Украина окончательно освободились от польско-шляхетского ига, или внешнего управления, и, воссоединившись со всей Русской землёй, восстановили свою цивилизационную суверенность и этническую идентичность, возвратились в свою общерусскую историю».

«Примерно так обстоит дело и на постсоветском пространстве. Как бы руководители так называемых новых независимых государств ни распространялись на тему «непогрешимости» их суверенитета и независимости, объективно их удельные владения находятся под внешним управлением США и Евросоюза. Будь это рекомендации Международного валютного фонда, Всемирного банка или так называемых неправительственных аналитических центров или какие-то иные формы западного доминирования на постсоветском пространстве», — считает Криштапович.

По его мнению, общерусская цивилизационная суверенность является фундаментом политической суверенности: «Не обладая общерусской цивилизационной суверенностью, нельзя обладать государственным суверенитетом. Геополитическая катастрофа как раз нанесла сильнейший удар по общерусской цивилизационной суверенности наших народов, а тем самым и по государственному суверенитету постсоветских образований».

Белорусский учёный рассмотрел казус Украины, элита которой «отказалась от цивилизационной суверенности украинского народа, а следовательно, потеряла и государственный суверенитет». Поэтому порочна «евроинтеграция Украины», которую исповедуют «украинизаторы».

"Ядро их состоит из мелких торговцев, чиновников, литераторов, певцов и певичек, представителей многочисленных экспертных сообществ, для которых перспективы евроинтеграции сопряжены с выгодами власти и больших денег, даже если всё это будет основано на махровом бандеровском фашизме и повальном разорении народа», — констатировал философ.

С приходом к власти Владимира Зеленского на Украине принципиально ничего в политическом отношении не изменилось, считает белорусский философ. Он поставил вопрос о допустимости «говорить о территориальной целостности такого государства, власть в котором фактически принадлежит фашистам и террористам, извергам рода человеческого».

«И когда руководители США и Евросоюза патетически восклицают о недопустимости нарушения территориальной целостности Украины с точки зрения международного права, это то же самое, что соглашаться с недопустимостью нарушения территориальной целостности гитлеровской Германии. При такой логике Адольф Гитлер имел такое же право апеллировать к международным принципам признания территориальной целостности своего рейха, как и современные бандеровцы — своей неньки Украины. Ведь они в конечном счёте реализовывали так называемую политику евроинтеграции», — отметил Криштапович.

«Должно быть понятно: чтобы покончить с внешним управлением США и Евросоюза над нынешними удельными землями постсоветского пространства, постсоветские руководители должны осуществить свою общеземельную Куликовскую битву, должны возвратить свои удельные образования в союзное государственное русло. В первую очередь это касается Белоруссии, России и Украины», — сделал вывод профессор.

Белоруссию толкают на гибельный путь Украины, следует из его рассуждений. Он констатировал: «Белорусский путь — это путь отказа от удельного интереса, от навязываемого «европеизма», путь к интеграции, союзному интересу, справедливости, дружбе народов, то есть ко всему тому, что было характерно до геополитической катастрофы».

Он указал на принципиальное различие между белорусским самосознанием и «белорусизаторской» идеологией, которая выдаётся за белорусскость: «Белорусское самосознание неотделимо от общерусской ментальности, общерусской цивилизационной суверенности. «Белорусизаторская» же идеология, напротив, противопоставляет себя общерусскости, разводит белорусов и русских по разные стороны цивилизационного развития, что абсолютно не соответствует истории белорусского самосознания».

Учёный пришёл к выводу, что «белорусизаторы» используют эти меркантильные споры вокруг белорусско-российской интеграции для торпедирования Союзного государства и «разрыва нашего цивилизационного единства, нашей цивилизационной суверенности».

«Белорусы — сторонники сохранения цивилизационного единства Белоруссии и России, признания русского языка не только государственным, но и родным языком, строительства Союзного государства на основе общерусской цивилизационной суверенности, — констатировал белорусский учёный. — «Белорусизаторы» — разрушители цивилизационного единства белорусов и русских, оголтелые языковые русофобы и ярые противники Союзного государства, а следовательно, разрушители и белорусской идентичности, и белорусской государственности. Их можно назвать «белорусизаторскими» бандеровцами. Само собой разумеется, что никакого отношения к белорусскому самосознанию они не имеют и по отношению к белорусам образуют мизерную часть в белорусском обществе. Собственно говоря, это часть чиновничества и идеологических коллаборационистов, для которых «белорусизация» лишь ширма для приобретения «карты поляка» — этой своеобразной индульгенции для этой публики со стороны современных западных инквизиторов».

Основное препятствие на пути укрепления и развития Союзного государства видится Криштаповичу в том, что «белорусские политики не понимают главного: подлинная независимость Белоруссии возможна лишь при признании союзного интереса в качестве приоритетного интереса своей страны».

«Продолжая же декламировать о «святости» своего удельного суверенитета, они тем самым лишают Белоруссию возможности обретения подлинного суверенитета и подлинной независимости. Растаскивать союзный интерес по удельным квартирам — значит продолжать оставаться в ситуации геополитической катастрофы, находиться под внешним управлением западной бюрократии и олигархии», — считает профессор.

Он отметил: «Пора заканчивать с удельщиной, необходимо подняться на уровень стратегического понимания безальтернативности союзного строительства, ведущего к созданию единого Союзного государства как полноценного субъекта мирового сообщества и многополярного миропорядка».