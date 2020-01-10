Москва, 10 января, 2020, 17:35 — ИА Регнум. От половины и выше сторонников социалистического устройства общества — работники богатых ПАО, госслужащие, пенсионеры, бюджетники. Лишь среди индивиудальных предпринимателей, владельцев собственного дела и учащихся склонны к социализму менее половины граждан. Об этом говорят результаты опроса АКСИО-8, опубликованные на сайте ИА Красная Весна. В опросе приняли участие почти 86 тысяч человек.

ИА Красная Весна Распределение ответов на вопрос о том, при какой власти хотели бы жить, в зависимости от рода занятый респондента, %

Только в трех группах, выделенных по сфере занятости, граждане чаще всего хотят жить «как при социал-демократах» (иными словами — «как в Европе»): это школьники и студенты, владельцы собственного дела и ИП. Хотя и в последних двух группах доминирование прозападных идей уже начинает шататься, а среди ИП и вовсе предпочтения разделяются строго пополам.

По результатам исследования можно сделать вывод, что граждане, занятые в подавляющем большинстве сфер, гораздо чаще хотят жить при социализме, чем при каком-либо другом устройстве. Очевидно, причина — в отсутствии чувства социальной защищенности и уверенности в своем будущем. Практически все жители России, независимо от того, чем они занимаются в профессиональной сфере, нуждаются в значительно большей защищенности и безопасности.

Отметим, что по результатам того же исследования чаще всего признаков социального государства в России не замечают индивидуальные предприниматели и безработные.