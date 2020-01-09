Москва, 9 января, 2020, 18:35 — ИА Регнум. «Настоящей власти» хочет десятая часть богатых жителей России, и такое желание подтверждается тем, что в качестве оптимального государственного устройства эта группа выбирает фашизм. По данным всероссийского опроса АКСИО-8, результаты которого опубликованы на сайте ИА Красная Весна, респонденты, которые сами считают себя богатыми, значительно чаще своих сограждан считают идеальными формы правления, которые у других вызывают неприятие.

ИА Красная Весна Распределение ответов на вопрос о том, при какой власти хотели бы жить, в зависимости от самооценки уровня дохода, %

ИА Красная Весна Распределение ответов на вопрос о том, при какой власти хотели бы жить, в группе респондентов, считающих, что их доходы «значительно выше среднего уровня», дохода, %

Так, если граждане с другими доходами в среднем в 4% случаев считают оптимальным вариантом жить при фашизме, рабовладении, феодализме или капитализме, то в числе богатейших респондентов эта цифра достигает 25%. Причем наиболее популярным оказывается именно фашизм: за него голосуют 9%. И на один процентный пункт меньше — за рабовладение.

ИА Красная Весна Распределение ответов на вопрос о том, при какой власти хотели бы жить, в зависимости от самооценки уровня дохода, %

Несмотря на то, что в этой группе примерно по трети граждан видят больше плюсов в демократии или социализме, именно эта категория опрошенных заметно выделилась на общем фоне своими склонностями. Вряд ли кто-то из них выбирает подобные устройства из готовности быть рабами или людьми третьего сорта — очевидно, что уже сейчас этим людям для полного счастья не хватает или рабов (8%), или абсолютной власти (9%). Конечно, они могли и, так сказать, пошутить — но если таких шутников набирается в сумме 25%, то юмор теряется. Оставаясь разве что в виде печального анекдота: «Что мы с вами всё о деньгах, давайте о душах поговорим!» — «Ну да, душ по 200−300 не мешало бы».

Отметим, по данным того же опроса, социализм как государственное устройство оказался привлекательным для половины жителей российских городов.