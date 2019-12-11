Цены на региональные авиаперелёты должны быть адекватными — Путин
Москва, 11 декабря, 2019, 15:47 — ИА Регнум. Региональные авиаперевозки будут развиваться только при условии посильной для граждан стоимости авиабилетов. Об этом заявил президент России Владимир Путин 11 декабря на совещании с членами правительства.
Павел Аджигильдяев
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«Стоимость авиабилетов должна быть адекватной и посильной для граждан. Только в этом случае система региональных и местных авиаперевозок будет успешно работать и развиваться», — цитирует главу государства ТАСС.
Путин отметил, что сейчас пассажиры для перемещения из одного региона в другой вынуждены летать транзитом через Москву.