Москва, 11 декабря, 2019, 15:43 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от ЛДПР могут обратиться в Генпрокуратуру с просьбой возвратить деньги со штрафов, выписанных с камер, фиксирующих превышение «средней скорости». Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря, об этом заявил Александр Старовойтов.

Спидометр

«Фракция ЛДПР оставляет за собой право обратиться в Генпрокуратуру с тем, чтобы Генпрокуратура в отношении неопределенной группы лиц… для того, чтобы эти штрафы были возвращены», — заявил Старовойтов.

Он указал на то, что круг лиц вполне определен, государство вполне может определить кто какие штрафы оплатил.

Парламентарии считают, что штрафы были собраны «несправедливо и незаконно».

Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий штрафовать за превышение «средней скорости» движения.