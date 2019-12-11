Москва, 11 декабря, 2019, 15:37 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий штрафовать за превышение «средней скорости» движения, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

Скорость

Исключается возможность привлечения водителей к ответственности в случае, если превышение установленной скорости движения транспортного средства зафиксировано камерами по принципу измерения средней скорости движения транспортного средства на определенном участке дороги, без фиксации правонарушения в конкретно установленном месте и в конкретно установленное время.

«Водители вынуждены идти на крайне опасные маневры, чтобы не попасть под камеры», — отметил автор законопроекта депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР).

Сейчас максимальное наказание за превышение скоростного режима предусматривает штраф в размере 5 тыс. рублей, а также лишение прав на срок до шести месяцев.

Авторы законопроекта — депутаты Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов — считают некорректным также привлечение к административной ответственности по другим статьям КоАП РФ в случае фиксации с помощью автоматических комплексов изменения расположения транспортного средства на полосах движения в начале и в конце участка проезжей части, например в начале и в конце тоннеля, указали они.