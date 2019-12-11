Калуга, 11 декабря, 2019, 11:03 — ИА Регнум. 10 декабря состоялось совместное заседание комитетов Городской думы Калуги под председательством Константина Сотскова. Как сообщает пресс-служба думы, на заседании были одобрены поправки в бюджет Калуги на текущий год. Вносятся изменения в ведомственную структуру расходов бюджета.

Пресс-служба Городской думы Калуги Совместное заседание комитетов Городской думы Калуги 10.12.2019

12 миллионов рублей выделяется на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 9,2 млн. рублей будет выделено на исполнение судебных решений по капитальному ремонту многоквартирных домов. 5,9 млн. рублей выделяется на реализацию бюджетных инвестиций по объекту «Благоустройство территории, ограниченной улицами Марата, Рылеева, Достоевского и Кирова». 4,4 млн. рублей будет направлено на возмещение недополученных доходов МУП «Управление калужского троллейбуса» в связи с перевозкой льготных категорий пассажиров. 2,6 млн. рублей выделяется для поддержки социально-ориентированных НКО. 1.5 млн. рублей будет направлено на обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений. На охрану школ будет дополнительно выделено 2,9 млн. рублей. 3,5 млн. рублей выделяется на финансовое обеспечение реализации проектов инициативного бюджетирования.

Были одобрены изменения в постановление Городской lумы «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом». Поправки устанавливают порядок приобретения органами местного самоуправления Калуги в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества, предусмотренных для размещения в них образовательных учреждений, в целях реализации бюджетных инвестиций. Приобретение в муниципальную собственность указанных объектов будет осуществляться после принятия решения Городской Думы о возможности приобретения данных объектов.

По предложению заместителя председателя комитета по вопросам социального развития Александра Окунева был рассмотрен вопрос создания дополнительных мест в детских садах для детей от 1 до 3 лет. «Этот вопрос очень актуален для Калуги, особенно остро проблема ощущается в тех микрорайонах, где активно ведётся жилищное строительство», — отметил депутат. По словам начальника управления образования Ольги Лыткиной, в Калуге только половина детей в возрасте от 1 до 3 лет обеспечена местами в дошкольных учреждениях. Несмотря на то, что с 2013 года в городе было построено 13 новых детских садов, острую потребность в новых ясельных группах испытывают такие микрорайоны, как Правобережье, Кубяка, Северный и Турынино. Ежегодно требуется создавать порядка 500 новых мест.

Городской управой было принято решение организовывать ясельные группы на первых этажах новостроек, заключая соответствующие договора с застройщиками. В ходе заседания было одобрено решение о приобретении в муниципальную собственность трёх объектов недвижимости, предусмотренных для размещения в них образовательных учреждений. В муниципальную собственность для создания новых ясельных групп будут приобретены помещения в доме № 10 по улице Академической, в доме № 4 по улице 40-летия Октября и доме № 29 по улице Полесской. Также были одобрены сделки муниципальным унитарным предприятиям.

МУП «Управление калужского троллейбуса» и «Управление комплексного обслуживания населения» были одобрены сделки, связанные со сдачей в аренду муниципального недвижимого имущества.