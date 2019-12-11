Калуга, 11 декабря, 2019, 14:58 — ИА Регнум. В Калужской области серьезную озабоченность вызывает проблема активного употребления молодёжью жевательного табака (снюса), сообщает 11 декабря корреспондент ИА REGNUM материалам заседания областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Admoblkaluga.ru На заседании областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Участники встречи отметили, что на фоне снижения потребления табака среди молодёжи, рынок табачной продукции активно занимается продвижением так называемого жевательного табака. Он продается свободно, в то время как вред для молодого организма значителен. Помимо зависвязи с этим молодёжный парламент Калужской области предложил установить на территории региона полный запрет на продажу жевательных смесей и нюхательного табака, содержащих никотин или его производные. Проект будет направлен в Законодательное собрание области в качестве законодательной инициативы. Депутаты намерены рассмотреть его на ближайшем заседании сессии. Подготовленный документ предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц — в размере 50 тыс. рублей и на юридических лиц — в размере одного млн рублей. Одновременно, министерству здравоохранения области поручено оперативно разработать памятку о вреде снюса.

На заседании также шла речь о мерах профилактики вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств и употребление наркотиков. В 2019 году в регионе были проведены оперативно-профилактические мероприятия и акции «Сообщи, где торгуют смертью», «Подросток: опасный возраст. Семья и Дети», «Вечерний город» и другие. В 2019 году на медицинское освидетельствование было доставлено восемь несовершеннолетних, у четырёх из них подтверждено состояние наркотического опьянения. На профилактическом учёте территориальных органов внутренних дел состоят 13 подростков в связи с употреблением наркотических средств, психотропных и одурманивающих веществ.