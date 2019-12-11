Тверь, 11 декабря, 2019, 14:53 — ИА Регнум. Ржевский мемориал Советскому солдату в настоящее время находится в высокой степени готовности. Об этом 11 декабря на итоговой годовой пресс-конференции заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Игорь Руденя также поддержал проект комплексных экскурсий для школьников на мемориале.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя встречается с журналистами

«Значение Ржевской битвы невозможно переоценить. Монумент, который создаётся в Ржеве — это федеральный проект, филиал Музея Победы на Поклонной горе. Он будет не просто памятником, а местом ежегодного посещения многих граждан разных возрастов из регионов России и других государств. Уверен, что для жителей Верхневолжья, как детей, так и взрослых, мемориал станет любимым местом», — цитирует Игоря Руденю пресс-служба облправительства.

Как сообщало ИА REGNUM, проект по строительству Ржевского мемориала Советскому солдату реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, министерства культуры РФ и правительства Тверской области. Открытие мемориала намечено на май 2020 года — к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне