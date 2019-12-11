Киев, 11 декабря, 2019, 14:43 — ИА Регнум. На Украине обсуждают ситуацию с рекордными темпами импорта из России картофеля, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 11 декабря.

Картофель

Накануне СМИ сообщили, что в ноябре 2019 года в страну было ввезено 46 тыс. тонн картофеля. По сравнению с октябрём объёмы импорта овоща снизились в два раза, но при этом они превышали объёмы импорта за ноябрь 2018 года в 15 тысяч раз.

«Ситуация остаётся плачевной — пока украинский картофель портится в хранилищах и дешевеет, российский картофель активно продаётся в сетях супермаркетов, на рынках, базарах и лотках. Нельзя винить в этом импортёров — при более чем двукратной разнице в цене на продукцию, грех не воспользоваться возможностью для заработка», — заявил эксперт Александр Хорев.

Зато картофель для украинцев не будет дорожать, комментирует ситуацию экономист Андрей Блинов.

«Ножницы цен с соседями достаточно велики, потому Украину заливают импортом. Самая большая разница цен — с Россией, потому там активно и закупают», — объясняет эксперт.

А вот заместитель директора по научной работе по селекции и семеноводству Института картофелеводства НААН Украины Николай Фурдига в комментарии изданию «УНН» заявил, что урожайность картофеля в 2019 году уменьшилась как минимум на треть, поэтому Украине приходится его импортировать.

«Погодные условия сложились так, что, действительно, был существенный недобор урожая. Площади в 2019 году были меньшими по сравнению с прошлыми годами. Повлияло и то, что основным производителем картофеля на сегодня является частный сектор, который ежегодно уменьшает посевные площади под картофель. Поэтому цена подскочила и, как результат, мы начали импортировать», — объяснил специалист.