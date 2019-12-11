Тверь, 11 декабря, 2019, 14:43 — ИА Регнум. Дополнительные меры поддержки многодетных семей в настоящее время рассматриваются в правительстве Тверской области. Об этом сообщил на пресс-конференции 11 декабря губернатор Игорь Руденя.

Пресс-служба правительства Тверской области Пресс-конференция губернатора Тверской области

«Сейчас рассматриваем ещё несколько дополнительных позиций, которые мы могли бы использовать. Приглашаю журналистов принять активное участие в формировании дополнительных льгот для наших многодетных семей. Если будут какие-то рекомендации и пожелания по поводу того, что ещё можно сделать, готовы рассмотреть. Ведь сегодня наша самая главная задача — это демография. Чтобы бы мы ни строили, ни ремонтировали, ни создавали, всё это для будущих поколений», — цитирует Игоря Руденю пресс-служба облправительства.

Глава региона также напомнил о тех мерах, которые уже действуют — так, в регионе даже создано специальное министерство демографической и семейной политики, которое возглавила Светлана Ермакова. Многодетные семьи региона не платят за обращение с отходами, также принято решение о предоставление молодым семьям, где родился или усыновлён ребёнок, единовременной выплаты на частичное погашение ипотечного кредита, в октябре в регионе начали вручать подарки новорождённым. Новые формы поддержки семей с детьми начнут действовать и с 2020 года. Так, семьи, воспитывающие пять и более несовершеннолетних детей смогут получить субсидию на приобретение транспортного средства (до 50% его стоимости). Многодетные семьи также будут освобождены от уплаты транспортного налога на одну легковую машину (мощностью до 250 лошадиных сил), а многодетные матери получат компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. К 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться единовременная выплата в размере 5 тыс. рублей на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов.