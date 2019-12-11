Тверь, 11 декабря, 2019, 14:29 — ИА Регнум. Приоритетными направлениями в экономике Тверской области являются поддержка малого и среднего бизнеса, создание кластеров по отраслям промышленности, развитие сельского хозяйства. Об этом заявил на итоговой годовой пресс-конференции 11 декабря губернатор Игорь Руденя.

Пресс-служба правительства Тверской области Пресс-конференция губернатора Тверской области

«Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Тверской области сегодня по объёмам кредитования занимает одну из ведущих позиций в ЦФО, этот успешный опыт будем наращивать», — цитирует Игоря Руденю пресс-служба правительства Тверской области.

Как отмечалось, работа по развитию малого и среднего бизнеса ведётся в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в числе уже реализованных проектов — открытие в Твери центра «Мой бизнес». Также в числе знаковых проектов глава региона назвал создание промышленного кластера инновационного транспортного машиностроения совместно с АО «Трансмашхолдинг», в рамках которого планируется локализовать в регионе производства от выпуска компонентов до современных вагонов нового поколения для скоростных поездов. Якорным предприятием кластера станет Тверской вагоностроительный завод.

Также глава региона сообщил, что в 2019 году регионом был заключен целый ряд крупных инвестиционных соглашений в разных отраслях.

«В частности, в Кашинском районе уже стартовала реализация проекта ООО «Румелко-Агро» в молочном животноводстве. Объём инвестиций составит не менее 18 млрд рублей», —добавил Игорь Руденя.

Также инвестиционная работа ведётся в отраслях животноводства и производства льна. В настоящее время на территории региона реализуется 25 инвестпроектов с общим объёмом инвестиций более 57 млрд рублей.