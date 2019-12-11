Ярославль, 11 декабря, 2019, 13:46 — ИА Регнум. В Ярославле вышел второй тираж бесплатной газеты «Наш Ярославль», посвященной в основном деятельности мэра и мэрии города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Газета «Наш Ярославль»

Как следует из выходных данных, газета является специальным выпуском официального издания мэрии «Городские новости». Однако его главредом и журналистами значатся не сотрудники «Городских новостей». Так, главный редактор — сотрудник МКУ «Организационно-информационная служба мэрии города Ярославля» Екатерина Ласточкина.

«Мы хотели бы выйти на регулярный режим выпуска газеты с периодичностью раз в две недели. Сейчас идёт подготовка предновогоднего выпуска газеты «Наш Ярославль», в котором будет много интересной информации для горожан о том, где провести новогодние каникулы. Но и актуальные проблемы, существующие в нашем городе, мы тоже не обойдём стороной. Наша задача ― сделать газету, полезную для ярославцев», — рассказала главный редактор «Нашего Ярославля» Екатерина Ласточкина.

По словам Ласточкиной, городские власти не собираются закрывать газету «Городские новости», которая публикует официальные нормативные акты и распространяется за деньги. Между тем недавно была уволена по истечении контракта директор и главный редактор «Городских новостей» Юлия Михеенкова. В пресс-службе мэрии корреспонденту ИА REGNUM рассказали, что ищут нового директора и главреда «Городских новостей».