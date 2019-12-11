Дзержинский район, Калужская область, 11 декабря, 2019, 13:37 — ИА Регнум. Бывший начальник отряда исправительной колонии УФСИН России по Калужской области обвиняется прокуратурой в превышении должностных полномочий и получении взятки. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом 11 декабря сообщила корреспонденту ИА REGNUM и.о. старшего помощника прокурора Калужской области Диана Титарова.

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Следствием установлено, что летом 2017 года обвиняемый, состоящий в должности начальника отряда ИК-3 УФСИН России по Калужской области, получил от осужденного 45 тыс. рублей за доставку 10 сотовых телефонов на территорию исправительного учреждения.

«Между тем, обвиняемый свою вину не признал, пояснив, что намерений на получение взятки у него не имелось. В настоящее время сотрудник исправительной колонии с занимаемой должности уволен», — сказала Диана Титарова.