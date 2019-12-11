Темой обсуждения стало развитие региональных авиационных перевозок. С докладами выступают министр транспорта РФ Евгений Дитрих и заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров .

Перспективным направлениям трудоустройства людей с ограничениями по здоровью является профессиональная ориентация для молодых специалистов в этой сфере. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ.

14:42

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил о начале перехода на электронные трудовые книжки в 2020 году. Он выступил на совещании президента России Владимира Путина и членов правительства.

Он рассказал, что с 1 января начнется плановый переходный период.

«Мы специально не создавали никаких новых систем», — сказал Топилин. Учитываться данные будут в системе Пенсионного фонда РФ.

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