Путин проводит встречу с членами правительства РФ — трансляция
Перспективным направлениям трудоустройства людей с ограничениями по здоровью является профессиональная ориентация для молодых специалистов в этой сфере. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ.
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Министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил о начале перехода на электронные трудовые книжки в 2020 году. Он выступил на совещании президента России Владимира Путина и членов правительства.
Он рассказал, что с 1 января начнется плановый переходный период.
«Мы специально не создавали никаких новых систем», — сказал Топилин. Учитываться данные будут в системе Пенсионного фонда РФ.
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Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече в Париже обсудили проведение фестиваля «Русские сезоны» в Германии. Об этом Путин сообщил 11 декабря на совещании с членами правительства России.
«Вчера встречались с канцлером ФРГ в Париже, мы вспоминали о заканчивающихся в Федеративной республике Германия мероприятиях в области культуры. Так называемые, «Русские сезоны», — сказал Путин.
Подробности в материале: Путин обсудил с Меркель «Русские сезоны» в Германии
Международный конкурс «Абилимпикс» пройдёт в Москве в конце мая 2021 года, сообщила зампред правительства Татьяна Голикова.
Голикова о финансировании международного конкурса «Абилимпикс» в России:
«Сейчас мы предусмотрели в 724 млн рублей в федеральном бюджете на 2020−2021 годы. Софинансировать мероприятие предполагает и правительство Москвы».
Международный конкурс «Абилимпикс» в 2021 году пройдёт в Москве на площадке ВДНХ, проживать участники будут в гостинице «Космос». Об этом сообщила Татьяна Голикова.
Отобрана сборная России для участия в международном конкурсе профессионального мастерства для людей с ограничениями по здоровью. В составе пока 178 человек, сообщила зампред правительства Татьяна Голикова.
Фестиваль «Русские сезоны» в Германии «прошёл с огромным успехом» — зампред правительства Ольга Голодец.
Татьяна Голикова [Дарья Антонова © ИА REGNUM]
Голодец напомнила, что общее число зрителей «Русских сезонов» в Японии и Италии составило 9 млн человек.
При этом у фестиваля в Германии имелась региональная особенность — события проходили в 85 городах.
Фестиваль «Русские сезоны» в Германии [(c)russianseasons.org]
В совещании президента и членов правительства принимает участие глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин
В 2020 году «Русские сезоны» пройдут во Франции.
«16 января в театре «Одеон» спектаклем «Дядя Ваня» откроются «Русские сезоны». Для нас было неожиданным предложение французских коллег, они попросили, чтобы именно русская классика, именно Чехов стал тем произведением, которым откроют огромную обширную программу всех «Русских сезонов». Запланированы гастроли «Большого театра», запланировано большое количество выставок. Будет много ярких произведений, которых раньше не видел французский зритель», — сказала Голодец.
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что культурный проект «Русские сезоны», который стартует в Париже в январе, будет реализован на самом высоком уровне. Об этом глава государства заявил 11 декабря на совещании с членами правительства.
Об этом: Путин поделился надеждами на «Русские сезоны» во Франции
Стоимость билетов на авиаперелёты между регионами должна быть адекватной, заявил президент Владимир Путин.
Президент поручил проанализировать готовность промышленности к выпуску летательных аппаратов, самолетов, которые будут отвечать всем необходимым требованиям по цене, качеству и безопасности, передаёт ТАСС.
Путин отметил также, что для перемещения между регионами пассажирам приходится летать через Москву. Необходимо разработать маршрутные сети и расширить магистральную инфраструктуру путем развития аэропортов, строительства взлетно-посадочных полос и других мер, сказал он.
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Региональные авиаперевозки будут развиваться только при условии посильной для граждан стоимости авиабилетов. Об этом заявил президент России Владимир Путин 11 декабря на совещании с членами правительства.
Цены на региональные авиаперелёты должны быть адекватными — Путин
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Необходимо проанализировать готовность российской промышленности к выпуску конкурентоспособных самолётов. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России.
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Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проработать предложение о дополнительных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны по случаю 75-летия Победы.
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