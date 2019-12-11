Калуга, 11 декабря, 2019, 10:51 — ИА Регнум. 10 декабря состоялось внеочередное заседание Городской думы Калуги. Как сообщает пресс-служба думы, депутаты внесли изменения в бюджет Калуги на 2019 год.

Пресс-служба Городской думы Калуги В бюджет Калуги внесены изменения

Изменения затронули ведомственную структуру расходов бюджета.

12 миллионов рублей выделяется на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 9,2 млн. рублей будет выделено на исполнение судебных решений по капитальному ремонту многоквартирных домов. 5,9 млн. рублей выделяется на реализацию бюджетных инвестиций по объекту «Благоустройство территории, ограниченной улицами Марата, Рылеева, Достоевского и Кирова».

4,4 млн. рублей будет направлено на возмещение недополученных доходов МУП «Управление калужского троллейбуса» в связи с перевозкой льготных категорий пассажиров. 2,6 млн. рублей выделяется для поддержки социально-ориентированных НКО.

1,5 млн. рублей будет направлено на обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений. На охрану школ будет дополнительно выделено 2,9 млн. рублей. 3,5 млн. рублей выделяется на финансовое обеспечение реализации проектов инициативного бюджетирования.

Были внесены изменения в постановление Городской думы «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом». Поправки устанавливают порядок приобретения органами местного самоуправления Калуги в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества, предусмотренных для размещения в них образовательных учреждений, в целях реализации бюджетных инвестиций. Приобретение в муниципальную собственность указанных объектов будет осуществляться после принятия решения Городской думы о возможности приобретения данных объектов.

В ходе заседания было принято решение о приобретении в муниципальную собственность трёх объектов недвижимости, предусмотренных для размещения в них образовательных учреждений.

В муниципальную собственность для создания новых ясельных групп будут приобретены помещения в доме №10 по улице Академической, в доме №4 по улице 40-летия Октября и доме №29 по улице Полесской.

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов сообщил коллегам, что 6 декабря состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучшая практика ТОС», организованного Общенациональной ассоциацией территориального общественного самоуправления. В номинации «Благоустройство и экология» первое место заняла калужская территориальная община «Содружество», возглавляемая депутатом Городской думы Татьяной Коняхиной. Территориальной общине «Содружество» от Ассоциации ТОС будет предоставлен грант в размере 500 тысяч рублей.

«Необходимо стремиться к тому, чтобы все калужские ТОСы работали так же активно и целеустремлённо, как ТОС «Содружество», — отметил Александр Иванов.