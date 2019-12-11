Москва, 11 декабря, 2019, 12:21 — ИА Регнум. Председатель МКА «Коллегия адвокатов Виктории Данильченко», специалист по семейному праву, телеведущая Виктория Данильченко считает, что в отношении родителей пятилетней девочки, которая с рождения проживает в московской клинике, стоило бы провести психиатрическую экспертизу. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM историю, которая произошла перинатальном медицинском центре «Мать и дитя», она отметила:

Цитата из видео Девочка, которая с рождения живёт в московской клинике

«От этого случая просто мороз идет по коже. Чувства негодования и недоумения зашкаливают. Оснований для лишения или как минимум для ограничения в родительских правах здесь более чем достаточно — злоупотребление родительскими правами налицо. Ведь родительские обязанности — это не только материальная поддержка, но и воспитание и забота о ребенке. Более того, в отношении родителей стоило бы провести психиатрическую экспертизу.

Позиция мамы девочки вызывает устойчивое подозрение, что с ее психическим состоянием не все в порядке. Проверить также нужно и состояние других детей в этой семье, возможно, в отношении них родительские обязанности также не исполняются должным образом. Много вопросов возникает и к клинике, в которой в течение более чем пять лет содержался здоровый ребенок. Для начала здесь необходимо провести должностную проверку.

Говорить о том, что у главного врача не было правового механизма, не приходится. Если по завершении лечения родители не забрали ребенка из больницы, он обязан уведомить об этом органы опеки. Согласно п. 1 ст. 122 Семейного кодекса РФ, орган опеки в течение трех дней должен проверить сигнал и при необходимости поставить ребенка на учет как лишенного родительского попечения, а затем определить его в соответствующее воспитательное учреждение и начать поиски замещающей семьи.

К сожалению, случаи, когда органы опеки «не замечают» детей, оставленных в больницах, нередки. Тогда и статистика не страдает, и на государственное обеспечение принимать ребенка не надо. А ребенок так и прозябает в больничной палате, не имея ни малейших шансов найти новую семью — ведь ни в материалах органа опеки, ни в банке данных (сведения туда предоставляют те же органы опеки) он не числится.

Но здесь причина содержания ребенка практически в тюрьме именно в том, что руководство клиники никаких данных в органы опеки не подавало. Вероятно, сумма ежемесячного проживания девочки была высокой платой за молчание. Думаю, теперь, когда об этой истории стало известно широкой общественности, будут наказаны все виновные лица.

Как уже сообщало ИА REGNUM, резонансная история с девочкой, которую с рождения родители не хотят забирать домой, произошла в перинатальном медицинском центре «Мать и дитя», где уже пять лет проживает ребенок. Свой отказ взрослые мотивируют тем, что ребёнок все ещё болен, и всё это время они оплачивали проживание дочери в отдельной палате, а также услуги двух нянь.

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