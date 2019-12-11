Калуга, 11 декабря, 2019, 12:16 — ИА Регнум. Привлечь внимание калужан к бережному отношению к водным объектам — такова цель конкурса «История малых рек», который стартовал 10 декабря в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы мероприятия из министерства природных ресурсов и экологии Калужской области.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области В Калужской области стартовал творческий конкурс «История малых рек»

Лучшие работы творческого конкурса в виде литературных произведений и фотографий, войдут в тематический сборник, а победителям вручат памятные призы. Конкурс продлится до ноября 2020 года.

Конкурс должен обратить внимание граждан на важную проблемы — реки региона периодически терпят бедствие. Их загрязняют неочищенными стоками, несанкционированными сбросами. Гибнет рыба, а местные жители жалуются на зловоние, и захламленность берегов. Так, в деревне Севрюково предприятие «Органика» сбрасывало неочищенные стоки в местную речку. Значительный экологический ущерб был нанесён и реке Протве в районе города Обнинска. Не повезло и реке Шаня, воды которой неоднократно мутнели от неправомерных действий местных хозяйственников.