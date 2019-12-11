Тверь, 11 декабря, 2019, 11:27 — ИА Регнум. При разработке новой транспортной модели Твери и Калининского района были учтены все пожелания жителей, об этом на пресс-конференции 11 декабря сообщил губернатор Игорь Руденя, комментируя вопросы развития общественного транспорта в регионе.

Пресс-служба правительства Тверской области Пресс-конференция губернатора Тверской области

«При создании новой транспортной модели в Твери и Калининском районе мы учли все пожелания жителей: сохранили все действующие маршруты и восстановили недостающие. Оплата проезда по абонементу будет стоить 21 рубль. Тариф при безналичной оплате в транспорте с помощью кредитной картой или социальной карты, которая будет выпущена для жителей тверской агломерации — 25 рублей», — сказал Игорь Руденя.

Тариф при оплате наличными пока не установлен — он только обсуждается. При этом, подчеркнул Игорь Руденя, будут сохранены все льготы.

Также Игорь Руденя рассказал, что сейчас обсуждается вопрос запуска электробусов на городских маршрутах на основе опыта Москвы — проекты выпуску этого вида транспорта на тверских предприятиях прорабатываются с «Трансмашхолдингом».

Новая модель пассажирских перевозок в Тверской агломерации должна заработать уже в феврале 2020 года. На маршрутах появятся новые комфортабельные автобусы экологического стандарта «Евро-5», брендированные в едином стиле, оборудованные для перевозки маломобильных граждан, с системой климат-контроля, приборами навигации, видеонаблюдением, электронными информационными табло, системами безналичной оплаты проезда.

Первые партии новых автобусов прибудут в регион в декабре-январе. Также планируется увеличить количество рейсов на маршрутах до социально значимых учреждений, предприятий, территорий экономического развития, будет продлено время работы транспорта. В результате провозная способность автобусов будет увеличена на 10%, до 18 тысяч человек в час. Интервалы движения в среднем составят от двух до четырёх минут, в отдаленных районах — от пяти до 15 минут. В настоящее время уже объявлены конкурентные процедуры по выбору перевозчиков в рамках реализации новой модели пассажирских перевозок.