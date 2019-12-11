В Екатеринбурге бушует крупный пожар на Уральском заводе лакокрасочных изделий. Все новости — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

11:22 Завод находится на улице Фронтовых бригад у спорткомплекса «Калининец».

11:23 Горит краска. Клубы чёрного дыма хорошо видны из нескольких районов Екатеринбурга.

11:24 Фотографии и видео граждане публикуют в соцсетях.

11:27 Площадь пожара достигла 800 кв. метров.

11:28 На борьбу с огнём брошены дополнительные силы.

11:28 В МЧС предупреждают: есть угроза обрушения ангара.

11:29 Дополнительные силы и средства направлены к месту пожара на Уральском заводе лакокрасочных изделий в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Подробности в материале: На место крупного пожара в Екатеринбурге направлены дополнительные расчёты

11:29 Также по теме: Возгорание склада на уральском заводе — МЧС развернули штаб пожаротушения

11:29 Сейчас на пожаре задействованы 83 человека и 26 единиц техники.

11:30 Сведений о пострадавших пока нет.

11:36 СМИ сообщают о взрывах в очаге пожара.

11:40 Передвижная химическая лаборатория, которая будет осуществлять контроль за содержанием вредных веществ в воздухе, выехала к месту пожара на Уральском заводе лакокрасочных изделий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Читайте подробнее: В Екатеринбурге к месту пожара на заводе выехала передвижная лаборатория

11:57 В Екатеринбурге продолжается тушение пожара на складе Уральского завода лакокрасочных изделий. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на МЧС, от ожогов пострадал один человек. Ещё один человек, по данным местных изданий, госпитализирован с сердечным приступом. Читайте подробнее: СМИ: на пожаре в Екатеринбурге есть пострадавшие

12:00 Взрываются бочки с краской.

12:30 На месте пожара. Скриншот видео vk.com/miassu

12:31 Пожар в Екатеринбурге. Скриншот видео vk.com/inzidentmiass

12:32 Пожар удалось локализовать.

12:38 Спасатели устранили угрозу распространения огня на соседние здания. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, пожар локализован в 14:02 по местному времени. Подробности в материале: Крупный пожар на лакокрасочном заводе в Екатеринбурге локализован

12:51 Облако пожара. Скриншот vk.com/te_ekb

12:56 Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе на месте пожара не зарегистрировано. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Об этом: В МЧС сообщили о состоянии воздуха на месте крупного пожара в Екатеринбурге

13:02 Сотрудники завода самостоятельно пытались потушить пожар, но безуспешно.

13:03 Состояние пострадавшего удовлетворительное.

13:23 Облако пожара. Скриншот vk.com/te_ekb

13:51 Ликвидация пожара на Уральском заводе лакокрасочных изделий. Скриншот видео vk.com/miassu

14:25 Ликвидация пожара на Уральском заводе лакокрасочных изделий. 66.mchs.gov.ru

14:44 Ликвидация пожара на Уральском заводе лакокрасочных изделий. 66.mchs.gov.ru

14:46 Предельные концентрации вредных веществ в зоне пожара не превышены.

14:46 На границе ближайшей жилой застройки проведены лабораторные исследования атмосферного воздуха. Результаты проведённых исследований показали отсутствие превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Исследования продолжаются, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

14:52 Пожар на Уральском заводе лакокрасочных изделий в Екатеринбурге не привёл к превышению вредных веществ в атмосфере. Об этом сообщает свердловское управление Роспотребнадзора. Были проведены исследования на границе жилой застройки. ПДК не превышены. Читайте также: Роспотребнадзор оценил состояние воздуха в зоне пожара в Екатеринбурге

14:54 Открытое горение ликвидировано.

14:59 В Екатеринбурге ликвидировано открытое горение на Уральском заводе лакокрасочных изделий. Об этом сообщает свердловское управление МЧС. Пожар был потушен в 15:51. Площадь составила 800 кв. метров. Сейчас пожарные проливают сгоревшие конструкции и разбирают завалы. Подробности в материале: Пожар на лакокрасочном заводе в Екатеринбурге потушен

15:06 На данный момент специалисты выясняют причины возгорания на Уральском заводе лакокрасочных изделий. Читайте также: В Екатеринбурге выясняют причины пожара на лакокрасочном заводе

15:31 На складе было больше 90 тонн лакокрасочных материалов.

15:32 Тушение огня было осложнено большой горючей загрузкой здания, высокой интенсивностью горения и тепловых потоков, разгерметизацией ёмкостей с легко воспламеняющимися веществами, находящимися в ангаре.

15:33 Иван Шилов © ИА REGNUM

15:42 [[[video-0]]] Ликвидация пожара на Уральском заводе лакокрасочных изделий. 66.mchs.gov.ru

17:18 Пожар тушили четыре часа.

17:18 Ожоги получил один из сотрудников предприятия. Его доставили в больницу.

17:19 В ходе пожара раздавались взрывы. Эту информацию журналистам подтвердили в МЧС.