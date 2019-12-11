Ярославль, 11 декабря, 2019, 10:59 — ИА Регнум. Ярославская областная дума не стала принимать обращение против строительства целлюлозного завода на Рыбинском водохранилище в Вологодской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.yar.ru Ярославская областная дума

Обращение к председателю правительства России Дмитрию Медведеву по этому вопросу принял и направил комитет облдумы по жилищно-коммунальному комплексу, энергетике, экологии и природопользованию. Лидер ярославских коммунистов Александр Воробьев предложил коллегам отправить обращение не от комитета, а от всего законодательного собрания.

Однако против этого выступила фракция «Единая Россия». Представители думского большинства посчитали, что обращения от комитета достаточно.

Между тем коммунисты планируют провести 14 декабря митинг против строительства целлюлозного завода. Он состоится в Ярославле в парке Мира, а на углу улицы Советской и проспекта Ленина пройдет сбор подписей.