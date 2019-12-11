Тверь, 11 декабря, 2019, 10:54 — ИА Регнум. Вопрос о введение льготного проезда на пригородных электропоездах для школьников и студентов прорабатывается правительством Тверской области, об этом на итоговой годовой пресс-конференции 11 декабря заявил губернатор Игорь Руденя.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Сейчас работаем над этим вопросом. Я думаю, что к середине года мы к этому решению придём. Из Твери в Москву эти скидки будут введены на пригородные поездка, не только в «Ласточках», но и в обычных электричках», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

Отметим, что в настоящее время в Тверской области действует механизм компенсации затрат на проезд к месту обучения для иногородних студентов в возрасте до 23 лет из семей, где среднедушевой доход не превышает величину полуторакратного размера прожиточного минимума населения.

Компенсация покрывает 100% стоимости проезда железнодорожным пригородным транспортом или автотранспортом общего пользования пригородных и междугородных маршрутов — один раз в месяц к месту обучения и обратно к месту жительства, либо два раза в месяц от места жительства к месту обучения, либо дважды в месяц от места обучения к месту жительства. Выплата предусмотрена учащимся очной формы в начальных профессиональных, средних специальных и высших учебных заведениях Твери и области. На эти цели в 2019 году в бюджете выделено 4,4 млн рублей.