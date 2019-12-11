Санкт-Петербург, 11 декабря, 2019, 10:48 — ИА Регнум. Житель Тюмени приехал в Санкт-Петербург, чтобы закупить наркотики для последующего распространения в родном городе. Ему удалось приобрести около 600 грамм запрещенного вещества, однако довезти их до сибирского города не вышло. 30-летнего мужчину задержали на Ладожском вокзале Петербурга, теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Дарья Драй ИА REGNUM Ладожский вокзал

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО, сотрудникам транспортной полиции на вокзале мужчина показался подозрительным, и интуиция не подвела

В ходе личного досмотра у него было обнаружено и изъято шесть пакетиков весом 100 грамм каждый, спрятанных в карманах одежды. По заключению экспертов, изъятое у тюменца вещество — растительный наркотик гашиш.

«Наркотики он приобретал через «закладки», которые располагались в разных районах Ленинградской области. Стоимость незаконной покупки составила порядка 240 тысяч рублей», — отметили в транспортной полиции.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 228.1УК РФ: «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Санкция этой статьи допускает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.